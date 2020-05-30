В июне хабаровчане смогут полюбоваться солнечным затмением
Астрономы Хабаровского края готовятся наблюдать первое в этом году солнечное затмение. Оно будет кольцеобразным, то есть Луна не полностью закроет солнечный диск, оставляя вокруг яркий, светящийся ободок. В Хабаровском крае можно будет наблюдать лишь частичную фазу этого любопытного астрономического явления. Луна закроет Солнце всего на 25%. Невооруженным глазом заметить потемнение будет трудно. Но с помощью специальных очков или даже просто закопченного стекла наблюдать его вполне возможно.
Кстати, помимо солнечного, жителей региона ожидает еще и лунное затмение. Оно ожидается ранним утром 6 июня. Но, поскольку Луна практически не изменяет свою яркость наблюдать его можно только вооружившись телескопом, так что увидеть его смогут только профессионалы.
ИСТОЧНИК KP.RU