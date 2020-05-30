Хабаровские поликлиники и стоматологии возвращаются в штатный режим с 1 июня

30 Май 2020 2020-05-30T06:44:51+03:00

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С начала периода самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа участковые поликлиники, в том числе и стоматологические, работали только на прием экстренных пациентов, но это уже в прошлом. 29 мая вышло постановление правительства Хабаровского края, в соответствии с которым в лечебных учреждениях региона снова начнут оказывать плановую помощь. Напомним, режим самоизоляции в Хабаровском крае продлен до 10 июня 2020 года. Также, до 10 июня продлены ограничения работы предприятий общепита, а также объектов розничной торговли и бытового обслуживания, за исключением уже открытых.

ИСТОЧНИК KP.RU