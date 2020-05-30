2020-05-30T09:15:51+03:00
Происшествия

Пожар на территории мебельного центра на окраине Хабаровска тушили больше полутора часов

Общая площадь возгорания около двухсот квадратных метров
Евгения МОЛОТОВА
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Пожар на территории мебельного центра на окраине Хабаровска тушили больше полутора часовПожар на территории мебельного центра на окраине Хабаровска тушили больше полутора часовФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Сообщение о возгорании на территории мебельного центра «Мегаполис» на улице Строительной в Индустриальном районе краевой столицы поступило па пульт дежурного пожарно-спасательной службы сегодня около пяти часов утра. К месту возгорания оперативно прибыли пожарные рассчеты.

- На месте было организовано тушение, поданы стволы с огнегасящей жидкостью на очаги пламени, а также на защиту соседних штабелей. В 06.40 (хбр) пожар был локализован на площади 200 кв. метров. В 07.45 (хбр) дана ликвидация открытого горения, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю и ЕАО. – Проведена проливка и разбор пиломатериалов на предмет выявления скрытых очагов горения. Погибших и пострадавших нет. Причину пожара установит следствие. Не исключается и человеческий фактор.

Всего на ликвидации пожара задействовано 27 человека и 8 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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