2020-05-30T11:48:57+03:00
Происшествия

На лишний год задержится в Хабаровском крае иностранец-нелегал

Мужчина получил срок за угрозу применения насилию полицейскому
Евгения МОЛОТОВА
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На лишний год задержится в Хабаровском крае иностранец-нелегал ФОТО: ГУ МВД России по Хабаровскому краюНа лишний год задержится в Хабаровском крае иностранец-нелегал ФОТО: ГУ МВД России по Хабаровскому краю
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В начале декабря прошлого года в правоохранительные органы поступила информация о том, что в одной из квартир в Городе Комсомольске-на-Амуре незаконно проживает гражданин другого государства. 6 декабря 2019 года сотрудники полиции прибыли по месту проживания нарушителя. Задержанный гражданин сопредельной державы вел себя очень агрессивно, угрожал ножом. Полицейские обезоружили его и доставил в отдел.

Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении иностранного гражданина. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного первой частью статьи 318 УК РФ «Угроза применения насилия в отношении представителя власти. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU

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