2020-05-30T10:37:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в ЕАО продлили до 14 июня

Решение принято на очередном заседании оперативного штаба и закреплено постановлением исполняющим обязанности губернатора ЕАО
Евгения МОЛОТОВА
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Режим самоизоляции в ЕАО продлили до 14 июняРежим самоизоляции в ЕАО продлили до 14 июняФото: Михаил СЕРГЕЕВ
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Как отметил в своём докладе руководитель территориального Управления Роспотребнадзора Павел Копылов, регион не готов к первому этапу снятия ограничений. Важным показателем для ослабления режима является коэффициент распространения болезни: он не должен быть больше единицы. В ЕАО коэффициент существенно выше. В Роспотребнадзоре надеются, что ситуация стабилизируется к концу следующей недели, но пока настаивают на продлении ограничительных мероприятий на 14 дней – полный инкубационный период для новой коронавирусной инфекции.

На данный момент в ЕАО зарегистрирован 301 случай заболевания COVID-19. Один пациент находится в тяжёлом состоянии, но в искусственной вентиляции лёгких не нуждается. Всего в инфекционные стационары госпитализировано 37 человек, 65 – находятся на амбулаторном лечении. Зафиксировано три летальных исхода, 196 пациентов выписаны в связи с выздоровлением. Под медицинским наблюдением остаются 207 человек.

Очаги инфекции выявляются не только в семьях и ближайшем окружении, но и в медицинских учреждениях ЕАО. Например, накануне в областной больнице в ходе обследования выявлена пациентка с COVID-19. Симптомов у неё не было, в больницу женщина поступила с соматическим заболеванием. Ещё несколько случаев выявлены при похожих обстоятельствах.

В данный момент на карантин закрыты пять отделений этого лечебного учреждения. Все контактные лица прошли первичное тестирование. Сейчас в отделениях присутствуют только люди с отрицательными результатами пробы на COVID-19. Если и повторное исследование не покажет наличия заболевания, работа отделений больницы со вторника продолжится в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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