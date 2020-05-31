2020-05-31T02:52:52+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровском крае 31 мая 2020 года: погода, клещи, радиационный фон

Уровень Амура у Хабаровска в течение суток поднимется на 10-15 сантиметров
Александр ШТААЛЬ
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Обстановка в Хабаровском крае 30 мая 2020 года: погода, паводки, клещи, радиационный фонОбстановка в Хабаровском крае 30 мая 2020 года: погода, паводки, клещи, радиационный фонФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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Сегодня, 31 мая, опасных и неблагоприятных метеоявлений не прогнозируют. В Хабаровске без осадков, температура ночью +16 +18, днем +29 +31, ветер юго-западный 5-10 м/с. Уровень Амура у Хабаровска в течение суток поднимется на 10-15 сантиметров .

На юге края без осадков, температура ночью +12 +17, днем +26 +31, ветер юго-западный 8-13 м/с. В центральных районах ожидаются кратковременные дожди, ночная температура в пределах +5 +16, дневная +14 +31, ветер юго-западный, юго-восточный 6-13 м/с. На севере края также прогнозируют кратковременные дожди, температура ночью от -1 до +11, днем от +5 до +23, ветер восточный, северо-восточный 6-13 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 8 до 20 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

По данным Роспотребнадзора, в больницы края обратились из-за укусов клещей в целом две тысячи 19 человек. В регионе нет заболевших клещевым боррелиозом и энцефалитом.

Прогноз на сутки предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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