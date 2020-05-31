2020-05-31T04:22:29+03:00
Общество

Комсомольчанин выкопал на своем участке артиллерийский снаряд

Хозяина дома и его соседей эвакуировали
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Комсомольчанин выкопал на своем участке артиллерийский снаряд ФОТО: Управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краюКомсомольчанин выкопал на своем участке артиллерийский снаряд ФОТО: Управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю
Изменить размер текста:

Комсомольчанин выкопал на своем участке артиллерийский снаряд. Об опасной находке мужчина сообщил в дежурную часть регионального Управления Росгвардии. Правоохранители приняли звонок 29 мая в 11 часов утра.

- На место происшествия немедленно отправилась группа правоохранителей. Так как найденный предмет мог представлять опасность для окружающих, все жители близлежащих домов и самого хозяина домовладения эвакуировали на безопасное расстояние, - рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю.

Чтобы выяснить степень опасности найденного предмета, на место прибыла группа разминирования ОМОН Росгвардии. Взрывотехник обследовал боеприпас и установил, что это 122-ый артиллерийский снаряд без взрывателя, имеющий значительные следы коррозии. Находку передали сотрудникам УМВД России по Комсомольску-на-Амуре для дальнейшего исследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число зараженных коронавирусом в Хабаровском крае превысило две тысячи
Спортсмен пробежит 88 километров в честь Дня города в Комсомольске-на-Амуре
Комсомольчанин выкопал на своем участке артиллерийский снаряд
Обстановка в Хабаровском крае 31 мая 2020 года: погода, клещи, радиационный фон
На лишний год задержится в Хабаровском крае иностранец-нелегал
Режим самоизоляции в ЕАО продлили до 14 июня
В июне хабаровчане смогут полюбоваться солнечным затмением
Пожар на территории мебельного центра на окраине Хабаровска тушили больше полутора часов
Дистанционный набор десятиклассников начался в Инженерной школе Комсомольска-на-Амуре
Хабаровские поликлиники и стоматологии возвращаются в штатный режим с 1 июня
Супружеская пара пострадала в ДТП на Восточном шоссе в Хабаровске
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 30 мая 2020 года: число заболевших подходит к двум тысячам
Обстановка в Хабаровском крае 30 мая 2020 года: погода, паводки, клещи, радиационный фон
В Хабаровском крае посеяли ранние зерновые культуры
Клещи реже стали кусать хабаровчан
Парк имени Юрия Гагарина в Комсомольске готовят к открытию
Господдержку в Хабаровском крае получат 49 соцпроектов
Добычу золота на территории тигров прокомментировали в минприроды Хабаровского края
Свидетелей дорожной аварии в Смидовиче просят откликнуться в ЕАО
Первый танкер с дизтопливом прибудет на север Хабаровского края 1 июня
Пассажироперевозки в Хабаровске вернут в обычный режим
Верующие хабаровчане отметили Вознесение Господне
Губернатор Хабаровского края обратился к Михаилу Мишустину с предложением по СМИ
Бывшего сотрудника ГИБДД осудят за взятки в Хабаровске
В Хабаровском крае изменят методику подсчета смертей пациентов с коронавирусом
Прокурор Еврейской автономии отправился в областную больницу
Две улицы в Хабаровске будут закрыты целый месяц
Авиапассажиру из Красноярска грозит штраф в Хабаровске