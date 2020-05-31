31 Май 2020 2020-05-31T04:22:29+03:00

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Комсомольчанин выкопал на своем участке артиллерийский снаряд. Об опасной находке мужчина сообщил в дежурную часть регионального Управления Росгвардии. Правоохранители приняли звонок 29 мая в 11 часов утра.

- На место происшествия немедленно отправилась группа правоохранителей. Так как найденный предмет мог представлять опасность для окружающих, все жители близлежащих домов и самого хозяина домовладения эвакуировали на безопасное расстояние, - рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю.

Чтобы выяснить степень опасности найденного предмета, на место прибыла группа разминирования ОМОН Росгвардии. Взрывотехник обследовал боеприпас и установил, что это 122-ый артиллерийский снаряд без взрывателя, имеющий значительные следы коррозии. Находку передали сотрудникам УМВД России по Комсомольску-на-Амуре для дальнейшего исследования.

ИСТОЧНИК KP.RU