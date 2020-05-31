2020-05-31T05:31:11+03:00
Общество

Спортсмен пробежит 88 километров в честь Дня города в Комсомольске-на-Амуре

Забег стартовал утром 31 мая
Александр ШТААЛЬ
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Спортсмен пробежит 88 километров в честь Дня города в Комсомольске-на-АмуреСпортсмен пробежит 88 километров в честь Дня города в Комсомольске-на-АмуреФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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Спортсмен Станислав Никитин пробежит 88 километров в честь Дня города Комсомольска-на-Амуре. Дистанция выбрана не случайно – в этом году исполняется 88 лет со дня основания города юности. Празднична дата – 12 июня.

- Забег стартовал сегодня, 31 мая в восемь часов утра у бассейна Амур. Часть пробега пройдет по Комсомольску, потом Станислав побежит в сторону Солнечного, а оттуда вернется в город юности. Финиш состоится у памятного камня на месте высадки первостроителей Комсомольска примерно в 14:00, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Во время забега спортсмена будут поддерживать члены клуба «Стая Амура». Отметим, что горожане поддержали спортивное начинание и поддержали Станислава. К слову, пока в администрации Комсомольска-на-Амуре не рассказали, как в этом году будут праздновать День города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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