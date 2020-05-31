Число зараженных коронавирусом в Хабаровском крае превысило две тысячи

31 Май 2020 2020-05-31T06:58:22+03:00

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Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 31 мая 2020 года – Всего случаев заражения в регионе две тысячи 18. Из них 958 человек излечились, 11 скончались от сопутствующих заболеваний, остальные получают лечение.

- За последние сутки в регионе выписали из больниц 33 человека, выявили 59 случаев заражения. Новые пациенты живут в Хабаровске, Комсомольске -на- Амуре и районах края. Среди заболевших больше всего людей в возрасте от 18 до 65 лет, 10 пациентов старше 65 лет, два ребенка четырех и пяти лет, а также два подростка, - рассказали в региональном минздраве.

Отметим также, что порядка 50 процентов новых пациентов являются бессимптомными носителями. У 30 процентов заболевших пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания. У большинства болеющих (60 процентов) заболевание протекает в легкой форме.

ИСТОЧНИК KP.RU