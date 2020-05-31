31 Май 2020 2020-05-31T08:31:39+03:00

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Мэр Хабаровска поздравил горожан с Днем города, со 162-летием краевой столицы. В своем обращении к населению он отметил, что город становится лучше и красивее силами самих местных жителям. Он поблагодарил горожан труд, заботу и неуемную энергии, небезразличие к благоустройству города. Также градоначальник отметил, что растет экономический и культурный потенциал и это тоже заслуга жителей города Хабаровска.

- Я благодарен ветеранам, которые строили Хабаровск, развивали его. И сегодня они помогают нам молодым работать, развивать город, делать его краше. Я признателен креативной молодежи, благодаря которой Хабаровск такой красивый, - сказал в своей поздравительной речи Сергей Кравчук.

Напоследок он пожелал всем жителям краевой столицы счастья, здоровья, удачи, семейного благополучия и веры в светлое будущее. Он заметил, что коронавирус все равно пройдет. Все жители вздохнут полной грудью и вернутся к прежней жизни.

kravchuk.official Мэр Хабаровска поздравил горожан с Днем города

ИСТОЧНИК KP.RU