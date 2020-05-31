31 Май 2020 2020-05-31T09:57:04+03:00

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Глава региона поздравил хабаровчан с Днем города, со 162-летием со дня образования краевой столицы. Сергей Фургал отметил, что эта дата объединяет всех, кто родился или связал свою жизнь с прекрасным городом на берегу Амура.

- Столица Хабаровского края развивалась благодаря труду, упорству, мужеству и таланту многих поколений горожан. Из военного форпоста, основанного солдатами Якова Дьяченко, вырос современный и комфортный для жизни город. Он сохранил в своем облике память о тех, кто его создавал и прославлял, - отметил губернатор Сергей Фургал.

Глава региона заметил, что уникальная архитектура Хабаровска не оставляет равнодушным никого. В городе зеленые бульвары и красивые улицы, есть фонтаны и парки, обустроена набережная. Хабаровск определяет привлекательность всего Хабаровского края, потому что это транспортный, финансовый, деловой, научный и культурный центр.

Сергей Фургал пожелал жителям краевой столицы крепкого здоровья и оптимизма.

ИСТОЧНИК KP.RU