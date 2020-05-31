31 Май 2020 2020-05-31T09:23:22+03:00

Так получилось, что День города и день рождения градоначальника в один день – 31 мая

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Биробиджан и его мэр отмечают вместе дни рождения. Так получилось, что День города и день рождения градоначальника в один день – 31 мая. Интересное совпадение, не правда ли? Тем не менее, поздравления горожане и градоначальник обменялись и в первом, и во втором торжественном случае. Общение проходило исключительно дистанционно, а именно в социальной сети.

- Биробиджан - особенный. У нас своя удивительная атмосфера, свое культурное наследие и потрясающие люди: инициативные, доброжелательные и отзывчивые. В этом году областной столице исполняется 83 года. Биробиджан юный, цветущий и с оптимизмом смотрит в будущее. Благодаря национальным проектам и активным людям он растет и развивается, - сказал Александр Головатый в своем обращении к горожанам.

Глава городской администрации пожелал биробиджанцам счастья и благополучия. Сами горожане в свою очередь в комментариях к публикации о дне рождения мэра оставили массу пожеланий, слова благодарности за хорошую работу и поздравления.

ИСТОЧНИК KP.RU