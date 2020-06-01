Обстановка в Хабаровском крае 1 июня 2020 года: погода, клещи, радиационный фон

1 Июнь 2020 2020-06-01T05:29:00+03:00

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Сегодня, 1 июня, не прогнозируют опасные и неблагоприятные метеоявления. В Хабаровске местами кратковременные дожди, температура ночью +16 +18, днем +22 +27, ветер южный 5-10 м/с. На юге края местами кратковременные дожди, температура ночью +12 +17, днем +22 +27, ветер юго-западный 8-13 м/с. В центральных районах местами дождливо, температура ночью от +5 до +16, днем от +14 до +31, ветер юго-западный, юго-восточный 6-13 м/с. На севере края местами кратковременные дожди, температура ночью от -1 до +11, днем от +5 до +23, ветер восточный, северо-восточный 6-13 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 8 до 20 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

По информации Роспотребнадзора, в больницы края после укусов клещей в общей сложности обратились 2019 жителей края. Заболевших клещевым боррелиозом и энцефалитом в регионе нет.

Прогноз предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU