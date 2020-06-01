Возгорание в бараке потушили в Хабаровске

1 Июнь 2020 2020-05-31T16:09:01+03:00

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Возгорание в бараке потушили пожарные в Хабаровске. Происшествие случилось накануне вечером, 31 мая. Сообщение о нем на пульт пожарно-спасательной службы города поступило в 17:50. Предварительно стало известно, что возгорание случилось в двухэтажном деревянном доме на 16 квартир на улице Герасимова.

- Пожарный расчет прибыл на место происшествия по повышенному номеру сложности. К их приезду здание самостоятельно покинули 10 человек. На месте оперативно организовали работы по разведке помещений и тушению огня, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Отметим также, что возгорание случилось в пустующей части аварийного дома. Главной задачей пожарных было остановить пламя и не дать ему перекинуться на жилые квартиры. В итоге в 18:30 пожар локализовали на площади 200 квадратных метров, а в 19:05 ликвидировали открытое горение. Жилую часть удалось отстоять. Пострадавших нет.

Причины возгорания и обстоятельства происшествия выяснят сотрудники Госпожанадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU