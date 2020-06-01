Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 1 июня 2020 года: число заражений 2081

1 Июнь 2020 2020-06-01T05:27:20+03:00

Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 1 июня 2020 года: число заражение 2081 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 1 июня 2020 года - всего случаев заражения в регионе 2081. Из них вылечились и выписались домой 1002 человека, 11 скончались от сопутствующих заболеваний, остальные получают лечение.

- За последние сутки из медучреждений выписали 44 выздоровевших пациента, выявили 63 новых случая заболевания. Среди новых пациентов жители Хабаровска и Комсомольска -на- Амуре, ряда муниципальных районов края, - прокомментировали в региональном минздраве.

Отметим также, что большинство заболевших - это люди в возрасте от 18 до 65 лет, 14 пациентов старше 65 лет. При этом около 25 процентов вновь выявленных пациентов - это бессимптомные носители. У 55 процентов зараженных пневмония, у остальных признаки простудного заболевания. У большинства болеющих, а это примерно 60 процентов, заболевание протекает в легкой форме.

ИСТОЧНИК KP.RU