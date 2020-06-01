1 Июнь 2020 2020-06-01T05:26:27+03:00

Обстановка в Хабаровске 1 июня 2020 года: отключения воды, пробки на дорогах Фото: Ольга КИВА

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В Хабаровске, по данным городской администрации на семь часов утра 1 июня, нет отключений холодного и горячего водоснабжения. Сегодня в городе не работают 138 лифтов. С городских улиц за минувшие стуки собрали и вывезли 60,2 кубометра мусора. В работе по уборке на дорогах задействовали 30 единиц техники, в том числе ночью работали девять машин.

За минувшие сутки в городе случилось 20 дорожных аварий, один пожар и 15 возгораний. Скорую помощь по номеру «03» горожане вызывали 757 раз.

Сегодня утром на городские маршруты вышло 494 единицы общественного транспорта. Из них 23 трамвая, 16 троллейбусов и 455 автобусов. Еще 29 автобусов работают на пригородных маршрутах.

Сегодня, 1 июня, проведут дорожные работы на улицах Ким-Ю-Чена, Краснореченская, Королева, Карла Маркса, Синельникова, Знаменщикова, Бойко-Павлова, Николаевская, в переулках Светофорный и Зеленоборский. Водителей и пешеходов просят корректировать маршруты своего движения заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU