Онлайн-посвящение в юнармейцы прошло в Хабаровске
Онлайн-посвящение в юнармейцы прошло в Хабаровске. Это было одно из мероприятий в рамках празднования дня образования патриотического движения. В этом году хабаровские его участники отметили четвертую годовщину Юнармии.
- Церемонию онлайн-посвящения в ряды юнармейцев вели воспитанники ЮВПО «Истоки» и начальник муниципального штаба Юнармии Хабаровского района Юлия Калюжина. Ряды юных патриотов пополнили воспитанники военно-патриотической организации «Витязи» из села Сергеевка. Кандидаты успешно прошли все испытания, выучили клятву и гимн Юнармии, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.
Отметим также, что одной церемонией дело не ограничилось. Ребята также вспомнили самые знаменательные события в жизни Юнармии. Это мероприятие тоже проходило в виде онлайн-трансляции. А еще активистов и чемпионов движения отметили ценными подарками и сюрпризами.
ИСТОЧНИК KP.RU