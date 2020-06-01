1 Июнь 2020 2020-06-01T05:22:16+03:00

К слову, в этом году отмечали четвертую годовщину со дня образования патриотического движения

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Онлайн-посвящение в юнармейцы прошло в Хабаровске. Это было одно из мероприятий в рамках празднования дня образования патриотического движения. В этом году хабаровские его участники отметили четвертую годовщину Юнармии.

- Церемонию онлайн-посвящения в ряды юнармейцев вели воспитанники ЮВПО «Истоки» и начальник муниципального штаба Юнармии Хабаровского района Юлия Калюжина. Ряды юных патриотов пополнили воспитанники военно-патриотической организации «Витязи» из села Сергеевка. Кандидаты успешно прошли все испытания, выучили клятву и гимн Юнармии, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Отметим также, что одной церемонией дело не ограничилось. Ребята также вспомнили самые знаменательные события в жизни Юнармии. Это мероприятие тоже проходило в виде онлайн-трансляции. А еще активистов и чемпионов движения отметили ценными подарками и сюрпризами.

ИСТОЧНИК KP.RU