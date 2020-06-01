В Комсомольске заселят экипаж на корвет имени Алдара Цыденжапова

1 Июнь 2020 2020-06-01T10:32:35+03:00

До этого момента военные моряки провели две недели на карантине

Изменить размер текста: A A

На Амурский судостроительный завод в начале мая прибыл экипаж, который заселят на корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Напомним, судно строят для Тихоокеанского флота. К слову, по прибытии военные моряки провели положенные две недели на карантине из-за опасности распространения коронавирусной инфекции.

- На прошлой неделе, 29 мая, комиссия, в которую вошли представители завода и экипажа, осмотрели корабль. В итоге пришли к выводу, что военных моряков вполне уместно уже заселять на борт и организовывать службу и быт, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

По итогу осмотра подписали акт технической готовности корабля к заселению экипажа. Приемка корабля прошла в штатном режиме, без существенных замечаний. Сейчас корвет находится в транспортно-спусковом доке и готовится к переходу на сдаточную базу предприятия во Владивосток.

ИСТОЧНИК KP.RU