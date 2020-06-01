2020-06-01T10:32:35+03:00
Общество

В Комсомольске заселят экипаж на корвет имени Алдара Цыденжапова

До этого момента военные моряки провели две недели на карантине
Александр ШТААЛЬ
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В Комсомольске заселят экипаж на корвет имени Алдара ЦыденжаповаВ Комсомольске заселят экипаж на корвет имени Алдара ЦыденжаповаФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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На Амурский судостроительный завод в начале мая прибыл экипаж, который заселят на корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Напомним, судно строят для Тихоокеанского флота. К слову, по прибытии военные моряки провели положенные две недели на карантине из-за опасности распространения коронавирусной инфекции.

- На прошлой неделе, 29 мая, комиссия, в которую вошли представители завода и экипажа, осмотрели корабль. В итоге пришли к выводу, что военных моряков вполне уместно уже заселять на борт и организовывать службу и быт, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

По итогу осмотра подписали акт технической готовности корабля к заселению экипажа. Приемка корабля прошла в штатном режиме, без существенных замечаний. Сейчас корвет находится в транспортно-спусковом доке и готовится к переходу на сдаточную базу предприятия во Владивосток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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