Найхин получит современную школу в Хабаровском крае
Школу в Найхине планируют достроить к концу этого года. Как идет это процесс лично проверил Сергей Фургал во время рабочей поездки в Нанайский район. Напомним, новая школа рассчитана на 300 мест.
Подрядчик работает на этом объекте с апреля этого года. На сегодняшний день здесь в школе обустраивают свайный фундамент здания. Параллельно идет строительство пришкольного стадиона. Строители заверяют, что закончат работы в декабре этого года.
- Сейчас задача не просто простроить в срок само здание, но и оснастить школу всем необходимым. В итоге должно получиться самое современное учебное заведение с высокоскоростным доступом в интернет и новейшим учебным оборудованием, - подчеркнул губернатор.
Напомним, стоимость строительства этого объекта оценили почти в 600 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU