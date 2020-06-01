2020-06-01T10:57:52+03:00
Общество

Найхин получит современную школу в Хабаровском крае

Достроить ее планируют в 2020 году
Александр ШТААЛЬ
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Найхин получит современную школу в Хабаровском краеНайхин получит современную школу в Хабаровском краеФото: Правительство Хабаровского края
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Школу в Найхине планируют достроить к концу этого года. Как идет это процесс лично проверил Сергей Фургал во время рабочей поездки в Нанайский район. Напомним, новая школа рассчитана на 300 мест.

Подрядчик работает на этом объекте с апреля этого года. На сегодняшний день здесь в школе обустраивают свайный фундамент здания. Параллельно идет строительство пришкольного стадиона. Строители заверяют, что закончат работы в декабре этого года.

- Сейчас задача не просто простроить в срок само здание, но и оснастить школу всем необходимым. В итоге должно получиться самое современное учебное заведение с высокоскоростным доступом в интернет и новейшим учебным оборудованием, - подчеркнул губернатор.

Напомним, стоимость строительства этого объекта оценили почти в 600 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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