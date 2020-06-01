Цены на маски в Хабаровском крае варьируются от 31,95 до 38,38 рублей

1 Июнь 2020 2020-06-01T11:19:34+03:00

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В Хабаровском крае идут проверки цен на овощную продукцию в предприятиях оптовой и розничной торговли, на розничных рынках и цен на маски. Так, в период с 25 по 29 мая 2020 года случаев значительного повышения цен не выявили. В магазинах края овощная продукция присутствует в ассортименте, ажиотажного спроса на овощи не фиксируют.

- В магазинах продают защитные средства для рук различные по составу и объему, а также одноразовые гигиенические маски. По данным на 29 мая 2020 года, в крае цена на маски варьируется в среднем от 31,95 до 38,38 рублей. Медицинские маски есть в медицинских, оптовых и аптечных организациях, - рассказали в краевом минсельхозе.

Кроме того, в крае 68 ателье занимаются пошивом масок по предварительному заказу. Еще 16 хозяйствующих субъектов сферы потребительского рынка готовы изготавливать маски из материала заказчика. Цены в этом случае варьируются от 45 до 250 рублей. Однако в регионе почти полностью отсутствует спрос на пошив масок.

ИСТОЧНИК KP.RU