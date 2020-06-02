Обстановка в Хабаровском крае 2 июня 2020 года: погода, клещи, радиационный фон

2 Июнь 2020 2020-06-02T03:06:49+03:00

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Сегодня, 2 июня, не прогнозируют опасных и неблагоприятных метеоявлений. В Хабаровске ожидается кратковременный дождь, ночью от +12 до +14, днем от +17 до +19, ветер восточный 7-12 м/с. На Амуре у Хабаровска в течение двух суток существенного изменения уровня воды не ожидается.

На юге края дожди, местами ливни с грозами, ночью от +10 до +15, днем от +16 до +23, ветер южный 6-11 м/с. В центральных районах будет дождливо, местами ливни с грозами, ночью от +3 до +14, днем от +10 до +22, ветер различных направлений 6-13 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. На севере края местами кратковременные дожди, ночью в пределах 0 +9, днем +5 +15, ветер восточный, северо-восточный 6-13 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в регионе колеблется от 8 до 17 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

По информации Роспотребнадзора, в больницы края обратились по поводу укусов клещей в общей сложности 2019 человек. Заболевших клещевым боррелиозом и энцефалитом нет.

ИСТОЧНИК KP.RU