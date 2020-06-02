2 Июнь 2020 2020-06-02T03:05:49+03:00

Сводка по коронавирусу в ЕАО на утро 2 июня 2020 года: 315 заражений в регионе Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Изменить размер текста: A A

Ситуация по коронавирусу в ЕАО на утро 2 июня 2020 года - всего случаев заражения в регионе 315. Из них 211 человек выздоровели, трое умерли. На сегодняшний день 52 человека госпитализировали в коронавирусные стационары, 49 больных лечатся на дому амбулаторно.

- Отметим, что в инфекционной больнице находятся 40 пациентов. Из них 26 с подтвержденным диагнозом COVID-19, еще 14 человек, у которых диагностировали пневмонию и у которых только подозревают коронавирус, - прокомментировали в пресс- службе областного правительства.

Кроме того, 41 человек находится в облученской больнице. Из них у 26 подтвержден COVID-19, остальные люди вынуждены соблюдать условия карантина, так как контактировали с зараженными.

На сегодняшний день 154 человека остаются на домашнем карантине. В больницах региона пациенты с пневмониями - это 30 человек, в том числе два ребенка. В подключении к аппарату ИВЛ никто из этих пациентов не нуждается.

Ваши новости могут быть в нашей ленте. Просто поделитесь своими событиями, которые увидели в своем городе. Присылайте сообщения в WhatsApp +7-909-874-40-51 или на редакционную почту red.habkp@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU