2020-06-02T03:04:54+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровске 2 июня 2020 года: отключения воды, пробки

Водителей и пешеходов просят скорректировать маршруты из-за дорожных работ
Александр ШТААЛЬ
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Обстановка в Хабаровске 2 июня 2020 года: отключения воды, пробкиОбстановка в Хабаровске 2 июня 2020 года: отключения воды, пробкиФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске по данным на семь часов утра 2 июня нет отключений ни горячей, ни холодной воды. В городе не работают 120 лифтов. В минувшие сутки с городских улиц собрали и вывезли 122,3 кубометра мусора. Кроме того, 1 июня в городе случилось 20 дородных аварий, два пожара и шесть возгораний. Скорую помощь по номеру «03» горожане вызывали больше тысячи раз.

- Сегодня утром на городские маршруты вышло 508 единиц общественного транспорта. Из них 23 трамвая, 16 троллейбусов, 469 автобусов. Еще 29 автобусов работают на пригородных маршрутах, - сообщили в городской администрации.

Обращаем внимание, что сегодня, 2 июня, будут идти дорожные работы на улицах Ким-Ю-Чена, Краснореченская, Арсеньева, Истомина, Муравьева-Амурского, Карла Маркса, Синельникова, Знаменщикова, Бойко-Павлова, Николаевской и в переулках Светофорный и Зеленоборский. Водителей и пешеходов убедительно просят корректировать маршруты своего движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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