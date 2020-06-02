2020-06-02T03:03:51+03:00
Недвижимость

Часть жилых домов в Комсомольске останется без холодной воды

Временные неудобства связаны с ремонтными работами
Александр ШТААЛЬ
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Часть жилых домов в Комсомольске останется без холодной водыЧасть жилых домов в Комсомольске останется без холодной водыФото: Мария ЛЕНЦ
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Часть жилых домов 4 и 5 июня в Комсомольске-на-Амуре останется без холодной воды. Временные неудобства связаны с ремонтными работами - специалисты будут менять запорную арматуру. Предполагается, что работы начнутся 4 июня в 9:00 и будут длиться до 9:00 5 июня. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В связи с ремонтными работами снизят давление ХВС в Ленинском микрорайоне и ограничат подачу холодной воды в домах №№29, 31, 34, 43, 49, 51 и 53 на улице Кирова и в детском саду №21, №№ 15,16,17,17/2, 24, 24/2, 26, 28 и 29 на улице Красногвардейская и в детских садиках №№37 и 20, №№ 38, 38/2, 43/2 и 45/2 на проспекте Мира, №42 на улице Севастопольская. Также ограничения коснутся домов №№ 1, 6, 8, 14, 15, 15/1 и 2 на Партизанской, №№ 29, 32/2, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 42/2, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54, 56, 59, 63, 63/3, 65, 70, 72, 72/2, 74 и 76 на улице Пионерская, №№ 8,10, 11, 15 на улице Комсомольская.

Жителям города приносят извинения за доставленные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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