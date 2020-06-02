2020-06-02T03:02:24+03:00
Общество

Энтомолог с мировым именем в Хабаровском крае отмечает юбилей

Валерию Александровичу Мутину исполнилось 65 лет
Александр ШТААЛЬ
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Энтомолог с мировым именем в Хабаровском крае отмечает юбилей ФОТО: О. КуберскаяЭнтомолог с мировым именем в Хабаровском крае отмечает юбилей ФОТО: О. Куберская
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Сегодня, 2 июня, юбилей у Валерия Александровича Мутина. Дальневосточный ученый, один из первых научных сотрудников Комсомольского заповедника, доктор биологических наук, профессор-энтомолог с мировым именем и уважаемый учитель отмечает 65-летие.

- В заповедник «Комсомольский» он пришел в 1977 году сразу со студенческой скамьи на скромную ставку младшего научного сотрудника. Сначала работал в должности младшего научного сотрудника, а с 1983 до 1986 года трудился в должности старшего научного сотрудника. Сегодня на благо заповедного дела трудятся его ученики, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Валерий Александрович активно проводит инвентаризацию насекомых самых разнообразных отрядов - равнокрылых, жесткокрылых, чешуекрылых и, конечно же, двукрылых. Ученый получил оригинальные данные по экологии, фаунистике и биогеографии мух-журчалок. Кроме того, в заповеднике нашли неизвестные ранее в России и на Дальнем Востоке виды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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