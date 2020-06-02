2020-06-02T03:00:25+03:00
Общество

В селе Нелькан ввели режим ЧС в Хабаровском крае

В зоне подтопления оказались 22 приусадебных участка и один жилой дом
Александр ШТААЛЬ
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В селе Нелькан ввели режим ЧС в Хабаровском краеВ селе Нелькан ввели режим ЧС в Хабаровском краеФото: Мария ЛЕНЦ
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В селе Нелькан ввели режим ЧС в Хабаровском крае. Ранее сообщалось, что здесь в зоне подтопления оказались 22 приусадебных участка и один жилой дом. Уровень воды в реке Мая поднялся до отметки в 574 сантиметра. Случилось это из-за снеготаяния.

- К ликвидации последствий разлива реки привлекли 32 человека и более 10 единиц техники. Также спланировали эвакуацию населения. При необходимости людей разместят в пункте временного размещения, развернутом на базе местной школы, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Отметим также, что гребень паводка у села Нелькан будет смещаться в ближайшие два дня. Ожидается, что 2 и 3 июня уровень воды достигнет 600 сантиметров. К слову, опасным явление считается при достижении отметки в 620 сантиметров.

Гидрологи прогнозируют, что 3-5 июня у села Аим также может подняться вода до отметки 850 сантиметров. Неблагоприятные явления там начинаются при 900 сантиметрах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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