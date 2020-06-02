Чиновники в ЕАО извинились перед семьями за требование вернуть ноутбуки

2 Июнь 2020 2020-06-02T02:59:07+03:00

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В Еврейской автономии случилось недоразумение из-за ноутбуков, которые выдали семьям с детьми. Это была вынужденная мера, так как школьникам нужно было заниматься дистанционно. Технику передали в пользование, она является собственностью центра образования «Ступени». Организация имеет полное право в любой момент проверить ее наличие и состояние, но никак не забирать.

- Однако не все поняли правильно сложившуюся ситуацию. Семьям предъявили требование вернуть ноутбуки. За этот инцидент пришлось извиняться представителям областного комитета образования. Как отметил заместитель председателя комитета образования ЕАО Илья Карепов, техника останется у детей, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

Отметим также, что со всеми директорами школ и руководителями профильных отделов во всех муниципальных образованиях провели работу и объяснили, почему требовать возврата ноутбуков не нужно.

ИСТОЧНИК KP.RU