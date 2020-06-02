2020-06-02T06:35:43+03:00
Происшествия

Подозреваемого в краже стройинструментов из гаража задержали в Хабаровске

Потерпевший оценил ущерб в 14 тысяч рублей
Александр ШТААЛЬ
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Подозреваемого в краже стройинструментов из гаража задержали в ХабаровскеПодозреваемого в краже стройинструментов из гаража задержали в ХабаровскеФото: Олег ЗОЛОТО
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У хабаровчанина из гаража пропали стройинтрументы на 14 тысяч рублей. Мужчина к своему несчастью забыл закрыть калитку, а заодно и гараж, а сам отлучился по делу. Этим обстоятельством и воспользовался злоумышленник.

- Он зашел во двор дома на улице Совхозной, проник в гараж и забрал оттуда циркулярную пилу и аккумуляторный степлер. В краже подозревают 28-летнего местного жителя, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

По предварительной информации, фигурант к моменту задержания успел продать чужое имущество незнакомым людям. Вырученные от продажи деньги он потратил на покупку спиртного.

Известно, что фигуранта в период прохождения срочной службы в Вооруженных силах привлекали к уголовной ответственности за нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, совершенное группой лиц, а также за вымогательство. Позднее злоумышленника судили за кражи и хранение наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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