2020-06-02T06:34:35+03:00
Экономика

Предприниматели в Хабаровском крае смогут сэкономить на сервисном обслуживании онлайн-касс

Сбербанк продлил период отмены платы за сервисное обслуживание онлайн-касс и терминалов эквайринга до 30 июня
Евгения МОЛОТОВА
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Предприниматели в Хабаровском крае смогут сэкономить на сервисном обслуживании онлайн-кассПредприниматели в Хабаровском крае смогут сэкономить на сервисном обслуживании онлайн-касс
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Сбербанк продлил период отмены платы за сервисное обслуживание онлайн-касс и терминалов эквайринга для всех клиентов до 30 июня 2020 года. Ранее банк отменял сервисный сбор до 31 мая. Эта мера принята для поддержки малого и среднего бизнеса, а также для того, чтобы покупатели могли оплачивать товары безопасным бесконтактным способом.

Продление платежных «каникул» до 30 июня означает, что клиентам банка в июле не будут производиться начисления за сервисное обслуживание онлайн-касс и терминалов эквайринга.

Отметим, что плата за сервисное обслуживание онлайн-касс и терминалов эквайринга перестает взиматься у всех клиентов банка - новых и текущих - автоматически: никаких дополнительных действий для этого предпринимать не нужно.

- Мы понимаем, что в текущих условиях снижение финансовой нагрузки имеет значение для наших клиентов, - подчеркнул Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка. - Учитывая, что эпидемиологическая ситуация пока не нормализовалась, и спрос на большинство товаров и услуг по-прежнему снижен, мы решили продлить каникулы по оплате сервисного обслуживания онлайн-касс и терминалов эквайринга еще на месяц. Эта мера направлена не только на поддержку бизнеса, но и способствует обеспечению безопасности покупателей, которые смогут пользоваться самым удобным, безопасным и уже привычным способом оплаты - безналичным и бесконтактным.

Также до 30 сентября 2020 года в банке действуют специальные тарифы интернет-эквайринга для предприятий, реализующих социально значимые товары и услуги через интернет, и специальные тарифы эквайринга для предприятий, оказывающих медицинские услуги.

Любые вопросы по оплате эквайринга можно задать консультантам Центра корпоративных решений Сбербанка по телефонам:

• 0321 (бесплатно с мобильных телефонов по России для клиентов операторов «Билайн», «МегаФон», МТС, СберМобайл, Теле2, Yota);

• 8 (800) 5555-777 (бесплатно с городских телефонов по России);

• +7 (495) 6655-777 (для звонков из-за рубежа, оплата согласно тарифу).

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