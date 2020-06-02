2020-06-02T06:32:34+03:00
Общество

Компания в Комсомольске заплатила за нарушение закона об охране памятников истории и культуры

Сумма штрафа составила 100 тысяч рублей
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Компания в Комсомольске заплатила за нарушение закона об охране памятников истории и культурыКомпания в Комсомольске заплатила за нарушение закона об охране памятников истории и культурыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Компания в Комсомольске заплатила за нарушение закона об охране памятников истории и культуры. Сумма административного штрафа составила 100 тысяч рублей. По предварительной информации, недочет запротоколировал ведущий инспектор отдела надзора и сохранения Управления Государственной охраны объектов культурного наследия правительства Хабаровского края.

- Впоследствии началось исполнительное производство, руководителя организации-должника уведомили о возбужденном исполнительном производстве и обязанности уплатить задолженность, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

В отношении организации-должника могли вынести постановление о взыскании исполнительского сбора, об обращении взыскания на деньги, находящиеся в банке или иной кредитной организации. Руководителя организации-должника предупредили о возможности привлечения его к административной и уголовной ответственности. В конце концов, нарушителя удалось убедить принять правильное решение и оплатить штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Приказ о простое больницы во время пандемии опротестовали в ЕАО
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 2 июня 2020 года: лечение получают 34 человека
Пользователи Wink и more.tv в Хабаровском крае с 4 июня смогут посмотреть сериал «Чики»
В Хабаровском крае выплатили по 10 тысяч рублей почти на 144 тысячи детей
Компания в Комсомольске заплатила за нарушение закона об охране памятников истории и культуры
Подозреваемого в краже стройинструментов из гаража задержали в Хабаровске
Предприниматели в Хабаровском крае смогут сэкономить на сервисном обслуживании онлайн-касс
Чиновники в ЕАО извинились перед семьями за требование вернуть ноутбуки
В селе Нелькан ввели режим ЧС в Хабаровском крае
Энтомолог с мировым именем в Хабаровском крае отмечает юбилей
Часть жилых домов в Комсомольске останется без холодной воды
Обстановка в Хабаровске 2 июня 2020 года: отключения воды, пробки
Сводка по коронавирусу в ЕАО на утро 2 июня 2020 года: 315 заражений в регионе
Обстановка в Хабаровском крае 2 июня 2020 года: погода, клещи, радиационный фон
Цены на маски в Хабаровском крае варьируются от 31,95 до 38,38 рубля
Найхин получит современную школу в Хабаровском крае
В Комсомольске заселят экипаж на корвет имени Алдара Цыденжапова