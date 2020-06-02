Компания в Комсомольске заплатила за нарушение закона об охране памятников истории и культуры
Компания в Комсомольске заплатила за нарушение закона об охране памятников истории и культуры. Сумма административного штрафа составила 100 тысяч рублей. По предварительной информации, недочет запротоколировал ведущий инспектор отдела надзора и сохранения Управления Государственной охраны объектов культурного наследия правительства Хабаровского края.
- Впоследствии началось исполнительное производство, руководителя организации-должника уведомили о возбужденном исполнительном производстве и обязанности уплатить задолженность, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.
В отношении организации-должника могли вынести постановление о взыскании исполнительского сбора, об обращении взыскания на деньги, находящиеся в банке или иной кредитной организации. Руководителя организации-должника предупредили о возможности привлечения его к административной и уголовной ответственности. В конце концов, нарушителя удалось убедить принять правильное решение и оплатить штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU