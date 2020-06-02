2 Июнь 2020 2020-06-02T06:31:33+03:00

В Хабаровском крае выплатили по 10 тысяч рублей почти на 144 тысячи детей Фото: Мария ЛЕНЦ

В регионе также начались ежемесячные выплаты малоимущим семьям на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно

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Семьи в Хабаровском крае 1 июня получили по 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет. На выплаты направили 1,4 миллиарда рублей. На сегодняшний день отработали 103 тысячи 561 заявление, деньги выплатили на 143 тысячи 882 ребенка.

- Деньги получат родители, чьи дети родились в период с 11 мая 2004 по 30 июня 2017 года включительно. Неважно, есть или нет у семьи право на материнский капитал. Заявление принимают в электронном виде на портале госуслуг. Исключение - только для приемных родителей и опекунов. Заявления от них принимаются лично по предварительной записи в МФЦ или в клиентской службе ПФР, - рассказали в пресс-службе правительства края.

В регионе также начались ежемесячные выплаты малоимущим семьям на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Они полагаются семьям, чей среднедушевой доход ниже 14 тысяч 369 рублей. Доходы рассчитываются за 12 месяцев, предшествующих шестимесячному периоду перед месяцем подачи заявления. Размер выплаты составит семь тысяч 590,5 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU