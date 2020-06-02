2020-06-02T06:31:33+03:00
Общество

В Хабаровском крае выплатили по 10 тысяч рублей почти на 144 тысячи детей

В регионе также начались ежемесячные выплаты малоимущим семьям на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае выплатили по 10 тысяч рублей почти на 144 тысячи детейВ Хабаровском крае выплатили по 10 тысяч рублей почти на 144 тысячи детейФото: Мария ЛЕНЦ
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Семьи в Хабаровском крае 1 июня получили по 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет. На выплаты направили 1,4 миллиарда рублей. На сегодняшний день отработали 103 тысячи 561 заявление, деньги выплатили на 143 тысячи 882 ребенка.

- Деньги получат родители, чьи дети родились в период с 11 мая 2004 по 30 июня 2017 года включительно. Неважно, есть или нет у семьи право на материнский капитал. Заявление принимают в электронном виде на портале госуслуг. Исключение - только для приемных родителей и опекунов. Заявления от них принимаются лично по предварительной записи в МФЦ или в клиентской службе ПФР, - рассказали в пресс-службе правительства края.

В регионе также начались ежемесячные выплаты малоимущим семьям на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Они полагаются семьям, чей среднедушевой доход ниже 14 тысяч 369 рублей. Доходы рассчитываются за 12 месяцев, предшествующих шестимесячному периоду перед месяцем подачи заявления. Размер выплаты составит семь тысяч 590,5 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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