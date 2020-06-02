2020-06-02T07:17:47+03:00
Общество

Приказ о простое больницы во время пандемии опротестовали в ЕАО

Должностных лиц хотят привлечь к дисциплинарной ответственности
Александр ШТААЛЬ
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Приказ о простое больницы во время пандемии опротестовали в ЕАОПриказ о простое больницы во время пандемии опротестовали в ЕАОФото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
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В Еврейской автономии приказ главврача детской областной больницы вызвал массу недовольства. Согласно этому документу руководство учреждения с 12 по 31 мая 2020 года объявило простой сотрудникам физиотерапевтического отделения, педиатрического отделения №3, № 4 поликлиники, работникам узких специальностей и сотрудникам в возрасте 65 лет и старше.

- Причину указали - не зависящие от работника и работодателя обстоятельства. За этот период сотрудникам рассчитали только 2/3 тарифной ставки, оклада (должностного лица) пропорционально времени простоя, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Также медработникам запретили присутствовать на рабочих местах. Проверка показала, что этот приказ противоречит требованиям федерального законодательства и нарушает трудовые права медицинских работников учреждения. В итоге приказ опротестовали, вопрос о привлечении должностных лиц к дисциплинарной ответственности на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Приказ о простое больницы во время пандемии опротестовали в ЕАО
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