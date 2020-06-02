2020-06-02T06:27:04+03:00
Досуг

Пользователи Wink и more.tv в Хабаровском крае с 4 июня смогут посмотреть сериал «Чики»

Новую многосерийную комедию представили зрителям кинокомпании «НМГ Студия» и «Марс Медиа».
Евгения МОЛОТОВА
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Новую многосерийную комедию представили зрителям кинокомпании «НМГ Студия» и «Марс Медиа»Новую многосерийную комедию представили зрителям кинокомпании «НМГ Студия» и «Марс Медиа»Фото: предоставлено компанией "Ростелеком"
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Четвертого июня в подписке more.tv в видеосервисе Wink состоится долгожданная премьера сериала «Чики» с Ириной Горбачевой в главной роли. В день премьеры зрители увидят сразу два первых эпизода, далее серии будут выходить раз в неделю по четвергам.

Сюжет сериала разворачивается вокруг четырех подруг из маленького городка, работавших на трассе, но решивших завязать с грязным прошлым и открыть собственный законный бизнес.

«Чики» - зеркало для каждого из нас, оно отражает не только наши плюсы, но и не самые красивые детали окружающей нас действительности, которые мы часто не хотим признавать. В этой действительности живут наши героини, без всякого сомнения имеющие право быть счастливыми, - рассказал автор сценария и режиссер сериала Эдуард Оганесян, который создал эту оригинальную историю.

Сериал снят в жанре комедийной драмы и состоит из восьми эпизодов - по 50 минут каждый. В ролях - Ирина Носова, Алена Михайлова и Варвара Шмыкова, Виталий Кищенко, Антон Лапенко, Виктория Толстоганова и другие звезды российского кинематографа.

Wink - цифровой видеосервис, который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (25 000 позиций). Wink доступен на любом экране - домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).

more.tv - онлайн-сервис «Национальной Медиа Группы», объединивший в одном месте эксклюзивный контент и прямой эфир популярных российских телеканалов, зарубежные премьеры сериалов и фильмов, собственные проекты в линейке more originals, а также прямые трансляции спортивных событий. Контент можно смотреть на сервисе бесплатно с рекламой или в единой подписке. Сервис доступен через браузер на любых стационарных компьютерах и ноутбуках, а также в приложениях для iOS, Android, Android TV и Apple TV, Samsung Smart TV и LG Smart TV (WebOS).

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