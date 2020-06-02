2020-06-02T06:54:47+03:00
Общество

Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 2 июня 2020 года: лечение получают 34 человека

За последние сутки выписали по выздоровлению шесть человек
Александр ШТААЛЬ
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Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 2 июня 2020 года: лечение получают 34 человекаСитуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 2 июня 2020 года: лечение получают 34 человекаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 2 июня 2020 года – лечение на сегодняшний день получают 34 человека. За минувшие сутки по выздоровлению выписали шесть человек, двоих госпитализировали. Состояние 33 пациентов врачи оценивают как удовлетворительное. Напомним, больные, у которых подтвержден covid-19, находятся в инфекционном госпитале, развернутом на базе второй городской больницы.

- На сегодняшний день в реанимационном отделении находится шесть человек, у которых диагностировали пневмонию. У трех из них состояние тяжелое, у них подтвержден covid-19. Состояние еще трех пациентов средней тяжести с подозрением на covid-19, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что 26 пациентов сейчас под наблюдением врачей как контактные. У них подозревают covid-19. Их состояние удовлетворительное. Кроме того, получают лечение 92 пациента с внебольничной пневмонией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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