2 Июнь 2020 2020-06-02T09:35:27+03:00

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Хабаровский музей станет доступнее для незрячих посетителей. Об этом свидетельствуют результаты конкурса «Особый взгляд» на создание тактильных копий музейных экспонатов. Художественный музей вошел в пятерку лидеров творческого состязания наравне с Музеем изобразительных искусств Республики Карелия, Мордовским республиканским музеем изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи, Красноярским краевым краеведческим музеем и Забайкальским краевым краеведческим музеем имени А.К. Кузнецова.

Конкурс на создание тактильных копий музейных экспонатов дает возможность российским музеям стать доступнее для незрячих и слабовидящих посетителей, а также улучшить качество их восприятия культурных ценностей.

- К слову, уже в этом году в Хабаровском музее появятся тактильные копии таких работ, как «Корова» Бонер, «Марина (Морской вид)» Хереманса, «Ревекка у колодца» Тициана, «Портрет Суворова» неизвестного художника и «Натюрморт с ананасом» Машкова, - рассказали в Дальневосточном художественном музее.

ИСТОЧНИК KP.RU