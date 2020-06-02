Хабаровский музей станет доступнее для незрячих посетителей
Хабаровский музей станет доступнее для незрячих посетителей. Об этом свидетельствуют результаты конкурса «Особый взгляд» на создание тактильных копий музейных экспонатов. Художественный музей вошел в пятерку лидеров творческого состязания наравне с Музеем изобразительных искусств Республики Карелия, Мордовским республиканским музеем изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи, Красноярским краевым краеведческим музеем и Забайкальским краевым краеведческим музеем имени А.К. Кузнецова.
Конкурс на создание тактильных копий музейных экспонатов дает возможность российским музеям стать доступнее для незрячих и слабовидящих посетителей, а также улучшить качество их восприятия культурных ценностей.
- К слову, уже в этом году в Хабаровском музее появятся тактильные копии таких работ, как «Корова» Бонер, «Марина (Морской вид)» Хереманса, «Ревекка у колодца» Тициана, «Портрет Суворова» неизвестного художника и «Натюрморт с ананасом» Машкова, - рассказали в Дальневосточном художественном музее.
ИСТОЧНИК KP.RU