2020-06-02T09:34:34+03:00
Общество

Концепцию уникального парка «Патриот» выработали в Хабаровске

Идея родилась по итогам творческого конкурса
Александр ШТААЛЬ
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Концепцию уникального парка «Патриот» выработали в ХабаровскеКонцепцию уникального парка «Патриот» выработали в ХабаровскеФото: Администрация Хабаровска
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Концепцию уникального парка «Патриот» выработали в Хабаровске. Идея родилась по итогам творческого конкурса. На суд жюри представили пять работ, авторами которых были профессиональные архитекторы и студенты профильных факультетов.

- Среди предложений - распланировать территорию парка в форме звезды, построить арку и объединить все сооружения переходами, организовать пешеходные зоны в виде взаимосвязанных спиралей. Концепты рассмотрит, проанализирует и оценит специально созданная комиссия, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Парк «Патриот» планируют обустроить в районе улицы Промышленной. На его территории будет постоянно действующая выставка образцов военной техники, туристическая зона, места для проведения военно-спортивных игр и соревнований. Напомним, реакция горожан на создание парка была неоднозначной. Тем более что практически напротив него все еще будут находиться нерасселенные бараки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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