2020-06-02T09:33:35+03:00
Недвижимость

Гидравлические испытания в зоне Хабаровской ТЭЦ-2 начнутся 8 июня 2020 года

Без горячей воды останутся жители части трех районов города
Евгения МОЛОТОВА
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Гидравлические испытания в зоне Хабаровской ТЭЦ-2 начнутся 8 июня 2020 годаГидравлические испытания в зоне Хабаровской ТЭЦ-2 начнутся 8 июня 2020 годаФото: Ксения ТУРТЫГИНА
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Хабаровские тепловые сети (структурное подразделение АО «ДГК») информируют жителей краевой столицы о начале проведения гидравлических испытаний зоны Хабаровской ТЭЦ-2. Они пройдут с 8 июня по 11 июня.

В это время горячее водоснабжения будет отключено у следующих потребителей:

Кировский район в границах: Амурский бульвар - Джамбула - Металлистов - Тихоокеанская - Истомина - Амурский бульвар;

Центральный район в границах: Амурский бульвар, улицы Шеронова, Ленина от площади Блюхера до Шевченко, Гамарника (нечетная сторона);

Индустриальный район в границах: Калинина - переулок Доступный - Волочаевская, улица Гамарника (четная сторона).

Во время гидравлических испытаний горожанам следует быть предельно внимательными в связи с возможностью образования дефектов на теплосетях. При обнаружении проседания грунта или выхода воды на поверхность необходимо обойти опасный участок, не пытаться пересечь его на транспорте. Во всех случаях возникновения опасности необходимо сообщить об этом в диспетчерскую службу ХТС по телефону: (4212) 36-35-16.

Все ремонтные работы будут проводиться с соблюдением правил защиты персонала от коронавирусной инфекции.

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