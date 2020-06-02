2020-06-02T09:31:53+03:00
Общество

Три с половиной тысячи жителей Хабаровского края застраховались от несчастных случаев в СК «Сбербанк страхование» с начала 2020 года

Чаще всего жители региона страхуют сами себя
Евгения МОЛОТОВА
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Чаще всего жители региона страхуют сами себяЧаще всего жители региона страхуют сами себяФото: Ксения ТУРТЫГИНА
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С начала года около трех с половиной тысяч жителей Хабаровского края защитили себя от непредвиденных расходов, связанных со здоровьем, при помощи программы страхования «Защита близких+». О собственном здоровье и здоровье семьи чаще беспокоятся женщины: именно они заключили 65% от общего количества договоров по этой программе.

Программа «Защита близких+» включает в себя три варианта страхования на выбор - «Для себя», «Для семьи» и «Для детей» - и позволяет застраховаться от травм в результате несчастных случаев. Полис действует круглосуточно, а страховая защита распространяется даже на занятия любимым спортом. Сегодня в дочерних страховых компаниях Сбербанка «Сбербанк Страхование» и «Сбербанк страхование жизни» действует около 27 тысяч договоров по этой программе, заключенных в Хабаровском крае.

Около 70% от общего количества договоров клиенты оформляют для себя, по 15% - для детей и для всей семьи. Женщины заключают договоры страхования от несчастных случаев почти в два раза чаще, чем мужчины. Вариант страховой защиты «Для детей» и «Для семьи» в подавляющем большинстве случаев также выбирают представительницы прекрасного пола.

Договор страхования можно заключить на год или на пять лет, при этом большинство клиентов предпочитают именно пятилетние договоры. Взносы по такому договору уплачиваются ежегодно или ежемесячно, при этом стоимость фиксируется на весь срок, страховая защита продолжает действовать даже в случае существенных изменений здоровья клиента в течение срока действия договора, а страховая сумма возобновляется ежегодно в полном объеме.

Причиной 90% страховых выплат по программе «Защита близких +» становятся бытовые травмы. Размер выплат зависит от тяжести травм. Средняя выплата составляет около 15 тысяч рублей. Максимальные выплаты по программе соответствуют размеру выбранных страховых сумм и могут составлять 400, 500 или 600 тысяч рублей. Крупнейшая выплата, произведенная в Хабаровском крае в 2020 году, составила 45 тысяч рублей. Причиной страховой выплаты стала бытовая травма.

С 2020 года договоры страхования от несчастных случаев по программе «Защита близких+» оформляет компания «Сбербанк Страхование». «Сбербанк страхование жизни» продолжает обслуживать клиентов по заключенным ранее и продолжающим действовать договорам.

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