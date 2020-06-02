2020-06-02T10:23:45+03:00
Общество

В Хабаровске усилят масочный режим

В частности внимание властей направлено на пассажиров общественного транспорта и посетителей магазинов
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске усилят масочный режимВ Хабаровске усилят масочный режимФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске усилят масочный режим. Этого потребовал мэр Сергей Кравчук на заседании городского оперативного штаба по мониторингу и принятию экстренных мер, связанных с распространением COVID-19. В частности внимание направлено на пассажиров общественного транспорта и посетителей магазинов.

Руководителям структурных подразделений поручили усилить в городе разъяснительную работу среди граждан о мерах профилактики заражения коронавирусом, ужесточить контроль над обеззараживанием транспорта и соблюдением масочного режима посетителями и работниками предприятий торговли.

- Например, предлагают организовать трансляции голосовых сообщений о необходимости соблюдения масочного режима, в крупные торговые центры не впускать в торговые залы посетителей без масок, - отметили в пресс- службе городской администрации.

Напомним, в Хабаровск коронавирус подтвердился у 1678 жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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