2020-06-02T10:20:49+03:00
Общество

Почта России ежемесячно доставляет на Сахалин порядка двух миллионов отправлений

Большая часть грузов оправляется морем на пароме Ванино-Холмск
Евгения МОЛОТОВА
Поделиться:
Почта России ежемесячно доставляет на Сахалин порядка двух миллионов отправленийПочта России ежемесячно доставляет на Сахалин порядка двух миллионов отправленийФото: Почта России
Изменить размер текста:

В этом году на данном маршруте стали действовать преимущества перевозки на основании федерального закона «О почтовой связи», согласно которому перевозки почтовых отправлений на постоянных и временных переправах через водные объекты, производятся вне очереди и безвозмездно.

Всего на территории области действуют 156 автомобильных почтовых маршрутов. Для межобластного сообщения используется авиационный и морской транспорт. С апреля 2020 благодаря оптимизации логистических перевозок Почта России сократила в среднем три дня сроки пересылки почтовых отправлений между городами с численностью населения свыше 50 тысяч человек, а также временно увеличила срок хранения посылок в почтовых отделениях на срок до двух месяцев

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Началось следствие по нападению с ножом на ребенка в Хабаровске
Убытки перевозчиков в Хабаровске превысили 84 миллиона рублей
Медведицу с медвежатами сбил поезд в Хабаровском крае
Природные пожары охватили больше шести тысяч гектаров в Хабаровском крае
В Хабаровске усилят масочный режим
Почта России ежемесячно доставляет на Сахалин порядка двух миллионов отправлений
Почта России показала жителям Хабаровского края серию «добрых открыток»
Концепцию уникального парка «Патриот» выработали в Хабаровске
Три с половиной тысячи жителей Хабаровского края застраховались от несчастных случаев в СК «Сбербанк страхование» с начала 2020 года
Хабаровский музей станет доступнее для незрячих посетителей
Гидравлические испытания в зоне Хабаровской ТЭЦ-2 начнутся 8 июня 2020 года
Приказ о простое больницы во время пандемии опротестовали в ЕАО
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 2 июня 2020 года: лечение получают 34 человека
Пользователи Wink и more.tv в Хабаровском крае с 4 июня смогут посмотреть сериал «Чики»
В Хабаровском крае выплатили по 10 тысяч рублей почти на 144 тысячи детей
Компания в Комсомольске заплатила за нарушение закона об охране памятников истории и культуры
Подозреваемого в краже стройинструментов из гаража задержали в Хабаровске
Предприниматели в Хабаровском крае смогут сэкономить на сервисном обслуживании онлайн-касс
Чиновники в ЕАО извинились перед семьями за требование вернуть ноутбуки
В селе Нелькан ввели режим ЧС в Хабаровском крае
Энтомолог с мировым именем в Хабаровском крае отмечает юбилей
Часть жилых домов в Комсомольске останется без холодной воды
Обстановка в Хабаровске 2 июня 2020 года: отключения воды, пробки
Сводка по коронавирусу в ЕАО на утро 2 июня 2020 года: 315 заражений в регионе
Обстановка в Хабаровском крае 2 июня 2020 года: погода, клещи, радиационный фон
Цены на маски в Хабаровском крае варьируются от 31,95 до 38,38 рубля
Найхин получит современную школу в Хабаровском крае
В Комсомольске заселят экипаж на корвет имени Алдара Цыденжапова