Почта России ежемесячно доставляет на Сахалин порядка двух миллионов отправлений

2 Июнь 2020 2020-06-02T10:20:49+03:00

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В этом году на данном маршруте стали действовать преимущества перевозки на основании федерального закона «О почтовой связи», согласно которому перевозки почтовых отправлений на постоянных и временных переправах через водные объекты, производятся вне очереди и безвозмездно.

Всего на территории области действуют 156 автомобильных почтовых маршрутов. Для межобластного сообщения используется авиационный и морской транспорт. С апреля 2020 благодаря оптимизации логистических перевозок Почта России сократила в среднем три дня сроки пересылки почтовых отправлений между городами с численностью населения свыше 50 тысяч человек, а также временно увеличила срок хранения посылок в почтовых отделениях на срок до двух месяцев