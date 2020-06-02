2 Июнь 2020 2020-06-02T10:42:35+03:00

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Природные пожары охватили больше шести тысяч гектаров в Хабаровском крае. В регионе действуют сразу пять новых очагов на территории свыше шести тысяч гектаров. Самые крупные пожары в Советско-Гаванском районе.

- Первое возгорание зафиксировали в 40 километрах от села Гроссевичи. Огнем объята территория площадью две с половиной тысячи гектаров. Второй очаг находится в 48 километрах от устья реки Быстрая. Пламя охватило три тысячи гектаров. Оба пожара могли возникнуть в результате грозы, - рассказали в краевом управлении лесами.

Отметим, что в июне традиционно начинается сезон грозовых пожаров, которые появляются в труднодоступных местах. Каждые выходные работники лесоохраны вместе с полицейскими и сотрудниками МЧС проводят рейды по лесам и местам отдыха горожан. Они следят, чтобы люди не разводили костры, не бросали окурки.

ИСТОЧНИК KP.RU