2 Июнь 2020 2020-06-02T10:34:57+03:00

Расходы на профилактику распространения COVID-19 составили семь миллионов 366 тысяч рублей

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Убытки перевозчиков в Хабаровске превысили 84 миллиона рублей. Об этом сообщил начальник управления промышленности, транспорта, связи администрации Хабаровска Владимир Ощановский. Он отметил, что в последнее время пассажиропоток, хоть и заметно возрос, но еще по-прежнему далек от своего «предпандемического» уровня.

В мае 2020 года в два с половиной раза сократилось количество поездок по сравнению с данными за май 2019-го ода. Расходы на профилактику распространения COVID-19, составили семь миллионов 366 тысяч рублей.

В городе намерены продолжать дезинфицировать подвижной состав, покупать маски и санитайзеры. Эту работу будут выполнять, пока эпидемиологическая обстановка в городе не стабилизируется. Отметим также, что в профильном управлении проводят регулярный выездной мониторинг по проверке соблюдения экипажами общественного транспорта масочного режима, наличия обеззараживающих средств.

ИСТОЧНИК KP.RU