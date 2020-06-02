2 Июнь 2020 2020-06-02T10:34:00+03:00

Началось следствие по нападению с ножом на ребенка в Хабаровске Фото: Иван ВИСЛОВ

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В Хабаровске в минувшие сутки, 1 июня, случился неприятный инцидент – мужчина поранил лицо малолетнего ножом. По предварительной информации, происшествие случилось во дворе жилого дома, расположенного в Индустриальном районе. По версии следствия, на ребенка беспричинно напал мужчина 1979 года рождения, находясь в неадекватном состоянии.

- В отношении мужчины возбудили и расследуют уголовное дело по статьям «Покушение на убийство малолетнего, совершенное из хулиганских побуждений» и «Хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия», - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Потерпевшему оказали медицинскую помощь, назначено амбулаторное лечение. Его жизнь и здоровье вне опасности. Злоумышленника задержали по горячим следам. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за хулиганство. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, в том числе мотив совершения преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU