Медведицу с медвежатами сбил поезд в Хабаровском крае
В Хабаровском крае в минувшие сутки, 1 июня, случилось происшествие на железной дороге – поезд сбил медведицу с тремя медвежатами. Инцидент произошел на железнодорожном перегоне «поселок Корфовский – село Кругликово» (565 км, 2-ой путь, пикет № 9). Об этом сообщили в краевом минприроды.
Отметим также, что с начала 2020 года оперативная группа по урегулированию конфликтных ситуаций с дикими животными 75 раз выезжала на проверку поступивших от населения сигналов. При этом 28 из них были подтверждены.
Жителям региона напоминают, что необходимо придерживаться рекомендаций по поведению при встрече человека с медведем и в местах обитания тигров. Подробная информация по ссылке.
Жителей края также призывают быть предельно внимательными и осторожными при нахождении на территории леса, не разводите костры, не бросайте окурки.
ИСТОЧНИК KP.RU