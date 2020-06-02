Медведицу с медвежатами сбил поезд в Хабаровском крае

2 Июнь 2020 2020-06-02T10:46:55+03:00

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В Хабаровском крае в минувшие сутки, 1 июня, случилось происшествие на железной дороге – поезд сбил медведицу с тремя медвежатами. Инцидент произошел на железнодорожном перегоне «поселок Корфовский – село Кругликово» (565 км, 2-ой путь, пикет № 9). Об этом сообщили в краевом минприроды.

Отметим также, что с начала 2020 года оперативная группа по урегулированию конфликтных ситуаций с дикими животными 75 раз выезжала на проверку поступивших от населения сигналов. При этом 28 из них были подтверждены.

Жителям региона напоминают, что необходимо придерживаться рекомендаций по поведению при встрече человека с медведем и в местах обитания тигров. Подробная информация по ссылке.

Жителей края также призывают быть предельно внимательными и осторожными при нахождении на территории леса, не разводите костры, не бросайте окурки.

ИСТОЧНИК KP.RU