3 Июнь 2020 2020-06-03T03:52:02+03:00

Водитель припаркованного авто пострадал в аварии в Хабаровске Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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В минувшие сути, 1 июня, в Хабаровске на улице П.Л. Морозова машина Suzuki Swift врезалась в авто Kia Bongo-3. По предварительной информации, первая иномарка выезжала с прилегающей территории, водитель намеревался повернуть в сторону улицы Индустриальная, но не справился с управлением и врезался в машину Kia Bongo-3. Последняя была припаркована и находилась на момент аварии без движения.

- В результате аварии пострадал водитель автомобиля Kia Bongo-3. У мужчины диагностировали закрытый перелом пятой плюсневой кости левой стопы, - рассказал информированный источник.

Известно, что оба участника аварии на момент происшествия были трезвы.

Автолюбителей в Хабаровске убедительно просят быть предельно внимательными при управлении машиной. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, выполняйте требования сигналов светофоров и дорожной разметки. Не садитесь за руль, если вы употребили спиртное.

ИСТОЧНИК KP.RU