Гендиректор в Хабаровском крае скрыл деньги для взыскания

3 Июнь 2020 2020-06-03T06:33:23+03:00

Фигурант не платил налоги, а потом пытался увильнуть от принудительного снятия денег со счета

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Гендиректор в Хабаровском крае скрыл деньги, предназначенные для взыскания налогов. В инциденте разбирались сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю.

- Во время разбирательств выяснили, что 44-летний фигурант, зная, что у организации принудительно взыскивают налоговую задолженность, перечислил средства третьим лицам. Для этого злоумышленник подготовил, подписал распорядительные письма и направил в адрес контрагента-дебитора. Ущерб составил порядка четырех миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

На сегодняшний день возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Сокрытие денег или имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов». Максимально возможное наказание в этом случае лишение свободы на срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU