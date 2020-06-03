2020-06-03T06:33:23+03:00
Общество

Гендиректор в Хабаровском крае скрыл деньги для взыскания

Фигурант не платил налоги, а потом пытался увильнуть от принудительного снятия денег со счета
Александр ШТААЛЬ
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Гендиректор в Хабаровском крае скрыл деньги для взысканияГендиректор в Хабаровском крае скрыл деньги для взысканияФото: Иван ВИСЛОВ
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Гендиректор в Хабаровском крае скрыл деньги, предназначенные для взыскания налогов. В инциденте разбирались сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю.

- Во время разбирательств выяснили, что 44-летний фигурант, зная, что у организации принудительно взыскивают налоговую задолженность, перечислил средства третьим лицам. Для этого злоумышленник подготовил, подписал распорядительные письма и направил в адрес контрагента-дебитора. Ущерб составил порядка четырех миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

На сегодняшний день возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Сокрытие денег или имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов». Максимально возможное наказание в этом случае лишение свободы на срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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