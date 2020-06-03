2020-06-03T08:01:32+03:00
Общество

Глава Хабаровского края оценил ремонт дорог в Комсомольске

Сергей Фургал считает, что на Комшоссе нужны дополнительные силы
Александр ШТААЛЬ
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Глава Хабаровского края оценил ремонт дорог в КомсомольскеГлава Хабаровского края оценил ремонт дорог в КомсомольскеФото: Мария ЛЕНЦ
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Сергей Фургал находится с рабочим визитом в Комсомольске-на-Амуре. Он уже оценил ход ремонта дорог на улице Лазо и Комсомольском шоссе. По второму объекту - в прошлом году расторгли контракт со старым подрядчиком, в 2020-м заключили договор с новой компанией. Сейчас на трассе монтируют подпорные стенки, устраивают тротуары, асфальтовое полотно. Подрядчик обещает сдать объект к концу октября этого года.

- Глава региона предложил увеличить количество людей и техники на объекте. Для этого нужно привлечь субподрядчика, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

На улице Лазо губернатор обратил внимание на недостаток техники и людей на трассе. Между тем подрядчик заверяет, что дорогу сдадут в начале июля.

Также Сергей Фургал осмотрел так называемую «Дорогу №1». Она представляет собой подъезд к участку городской набережной, которая входит в туристско-рекреационный кластер «Комсомольский». На этом объекте работы идут по графику, сдача в эксплуатацию намечена на сентябрь этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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