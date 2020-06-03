3 Июнь 2020 2020-06-03T08:00:49+03:00

Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 3 июня 2020 года: лечение получают 28 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 3 июня 2020 года - лечение получают 28 человек. За последние сутки девять человек выписались по выздоровлению, госпитализировали с заражением трех пациентов.

- Все заболевшие находятся в инфекционном госпитале, развернутом на базе второй городской больницы. При этом состояние 27 человек врачи оценивают как удовлетворительное, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что на сегодняшний день в реанимационном отделении находятся восемь пациентов с пневмонией. Состояние одного из них крайне тяжелое, состояние четырех тяжелое, у них подтвержден COVID-19. Еще у трех пациентов состояние средней тяжести.

Горожан убедительно просят соблюдать масочный режим, не выходить из дома без особой необходимости, соблюдать социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку.

ИСТОЧНИК KP.RU