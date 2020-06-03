Высокой стоимостью дров занялись власти ЕАО
Высокая цена на дрова в Еврейской автономии – проблема, которую сейчас пытаются решить местные власти. О ней сообщили медики Октябрьского района еще в январе этого года.
На сегодняшний день в управлении лесами совместно с комитетом тарифов и цен правительства области прорабатывают вопрос снижения стоимости дров. Так, в комитете тарифов и цен собираются озвучить свои предложения в третьем квартале текущего года. До начала отопительного сезона их, оформленные в единый документ, представят на рассмотрение до начала очередного отопительного сезона.
- К слову, одно из предприятий уже выразило готовность отгружать населению порубочные остатки, сучья и прочую древесину. Вывозить дрова со складов жители Еврейской автономии смогут бесплатно, - прокомментировали в пресс- службе регионального правительства.
ИСТОЧНИК KP.RU