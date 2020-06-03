2020-06-03T08:28:50+03:00
Общество

Высокой стоимостью дров занялись власти ЕАО

Проблему озвучили в январе медики из Октябрьского района
Александр ШТААЛЬ
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Высокой стоимостью дров занялись власти ЕАОВысокой стоимостью дров занялись власти ЕАОФото: Алексей БУЛАТОВ
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Высокая цена на дрова в Еврейской автономии – проблема, которую сейчас пытаются решить местные власти. О ней сообщили медики Октябрьского района еще в январе этого года.

На сегодняшний день в управлении лесами совместно с комитетом тарифов и цен правительства области прорабатывают вопрос снижения стоимости дров. Так, в комитете тарифов и цен собираются озвучить свои предложения в третьем квартале текущего года. До начала отопительного сезона их, оформленные в единый документ, представят на рассмотрение до начала очередного отопительного сезона.

- К слову, одно из предприятий уже выразило готовность отгружать населению порубочные остатки, сучья и прочую древесину. Вывозить дрова со складов жители Еврейской автономии смогут бесплатно, - прокомментировали в пресс- службе регионального правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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