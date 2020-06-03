3 Июнь 2020 2020-06-03T09:14:43+03:00

В два раза снизили сельхозналог в ЕАО Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В два раза снизили сельхоз налог в Еврейской автономии. Теперь налоговая нагрузка на сельхозтоваропроизводителей, использующих этот специальный налоговый режим, сократилась с шести до трех процентов.

- Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) - это специальный налоговый режим, установленный Налоговым кодексом РФ, его ставка - шесть процентов. Сейчас регионы получили право самостоятельно ее снижать. Чем и воспользовались власти Еврейской автономии, - прокомментировал новый закон Андрей Голубь, председатель аграрного комитета Заксобрания.

Отметим, что закон о снижении ставки сельхозналога - это своевременная мера поддержки аграриев. Его одобрили в трех чтениях. Такой шаг, конечно, повлечет выпадение доходов областного бюджета, однако сейчас это хорошая поддержка сельхозтоваропроизводителей, которым необходимо сохранить предприятия и трудовые коллективы.

ИСТОЧНИК KP.RU